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Политолог напомнила о качестве и доступности российского образования: «РФ в числе лидеров»

Политолог напомнила о качестве и доступности российского образования: «РФ в числе лидеров»

В России 1 сентября по традиции отмечают День знаний. Член экспертного клуба «Дигория», исполнительный директор сетевого издания СМИ «Научно-образовательная политика» Марта Лесюк объяснила, почему образование было и остается главным социальным лифтом:«Создание возможностей самореализации для каждого гражданина – один из приоритетов государственной образовательной политики.

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