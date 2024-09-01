Политолог напомнила о качестве и доступности российского образования: «РФ в числе лидеров»

В России 1 сентября по традиции отмечают День знаний. Член экспертного клуба «Дигория», исполнительный директор сетевого издания СМИ «Научно-образовательная политика» Марта Лесюк объяснила, почему образование было и остается главным социальным лифтом:«Создание возможностей самореализации для каждого гражданина – один из приоритетов государственной образовательной политики.