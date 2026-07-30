Сингапур заинтересовался европейским истребителем шестого поколения

Сингапур начал предварительные переговоры о присоединении к европейско-японской программе истребителя Global Combat Air Programme (GCAP), предусматривающей, в частности, создание истребителя шестого поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии