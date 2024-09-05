Премьер Малайзии заявил о получении страной приоритета на членство в БРИКС

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что страна получила приоритет на вступление в БРИКС над другими претендентами после личного приглашения президента России Владимира Путина на саммит альянса в Казани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии