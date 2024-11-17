Президенту России Владимиру Путину лично озвучили правду народа о мигрантах. То, о чём многие говорили между собой, передали президенту.
Путину лично озвучили правду народа о мигрантах. Решения будут, но есть странный нюанс
Комментарии
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S
Sobering
Ты, нерусь, если в России обитаешь, то захотела чтобы тебя в Гуляй поле выселили? Запросто!
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1 час.
тн
татьяна неструева
сам ты дурак и предатель . тебя устраивают мигранты и то что они творят вот и жри . и спасибо говори президенту который завез миллионы дикарей
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1 час.
S
Sobering
Мигрантов не президент завёз, а те, кому нужно вытравить из твоих мозгов государственность, которая русским издревле характерна, нерусь ты наша.
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1 час.
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