Путину лично озвучили правду народа о мигрантах. Решения будут, но есть странный нюанс

S Sobering Ты, нерусь, если в России обитаешь, то захотела чтобы тебя в Гуляй поле выселили? Запросто!

тн татьяна неструева сам ты дурак и предатель . тебя устраивают мигранты и то что они творят вот и жри . и спасибо говори президенту который завез миллионы дикарей