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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 693 подписчика

Почему поколение зумеров так любит аниме

Почему поколение зумеров так любит аниме

Многие современные подростки обожают аниме и тратят на его просмотр огромное количество времени. У взрослых это увлечение вызывает немало вопросов — старшее поколение не может понять, что зумеры находят в странных азиатских мультфильмах.

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