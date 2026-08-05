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Журнал «Профиль»

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В России беспилотники будут контролировать недропользование

Новое постановление правительства РФ предусматривает использование данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при принятии решений о проведении внеплановых проверок участков недр в рамках геологического надзора.

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