В России беспилотники будут контролировать недропользование

Новое постановление правительства РФ предусматривает использование данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при принятии решений о проведении внеплановых проверок участков недр в рамках геологического надзора.
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