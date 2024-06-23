Кристина Орбакайте удивила сходством со своей дочерью

Певица Кристина Орбакайте перед гастролями в Израиле вышла в свет с дочерью. Кристина Орбакайте, исполнительница песни «Перелетная птица», живет в Нью-Йорке со своим мужем Михаилом Земцовым и 12-летней дочерью Клавдией.
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