Кристина Орбакайте удивила сходством со своей дочерью

Певица Кристина Орбакайте перед гастролями в Израиле вышла в свет с дочерью. Кристина Орбакайте, исполнительница песни «Перелетная птица», живет в Нью-Йорке со своим мужем Михаилом Земцовым и 12-летней дочерью Клавдией.