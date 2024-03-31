Джейсон Тейтум получил технический за то, что махнул рукой в сторону судьи

Инцидент случился в конце второй четверти встречи. Форвард «Бостона» попытался пройти под кольцо с сопротивлением Зайона Уильямсона, но потерял мяч, после чего махнул рукой в сторону судьи, который не зафиксировал нарушение.
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