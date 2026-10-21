Владимир Зеленский заранее готовит оправдания своему возможному скорому уходу с поста главы Незалежной.
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