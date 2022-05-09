Страна и люди

9 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Квартников
    Верное решение! А потом и Прибалтику!В Госдуме предлож...
  • Ингерман Ланская
    полового воспитания в СССР - )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))В СССР секса нет
  • Konstantin Петров
    Могли же! А сейчас предлагают старые ВАЗ 2105 выпускать и Камазы 70-х гг.Этот шикарный авт...

Экстренное оснащение бронированной техники, участвующей в спецоперации, средствами дополнительной защиты

Экстренное оснащение бронированной техники, участвующей в спецоперации, средствами дополнительной защиты

…страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии… Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой… Те, кто претендуют на мировое господство… объявляют нас, Россию, своим врагом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх