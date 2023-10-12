Путин и Рахмон обсудят работу российской военной базы в Таджикистане

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на переговорах в Бишкеке 13 октября обсудят тему функционирования российской военной базы и вопросы региональной безопасности, передает РИА Новости.
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