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Газета.ру

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NYP: Трамп расплатился биткоинами за бургеры и пиво в нью-йоркском баре

NYP: Трамп расплатился биткоинами за бургеры и пиво в нью-йоркском баре

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканской партии Дональд Трамп купил бургеры и пиво для своих сторонников в нью-йоркском баре PubKey, который принимает криптовалюту, это стало "историческим моментом".

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