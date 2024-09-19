NYP: Трамп расплатился биткоинами за бургеры и пиво в нью-йоркском баре

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканской партии Дональд Трамп купил бургеры и пиво для своих сторонников в нью-йоркском баре PubKey, который принимает криптовалюту, это стало "историческим моментом".
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