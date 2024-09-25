Операторы БПЛА провели подготовку по ликвидации попытки прорыва противника

Операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Север» провели боевую подготовку по ликвидации попытки прорыва противника и эвакуации сожженной боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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