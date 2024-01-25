Артиллеристы "Града" сорвали ротацию и уничтожили опорный пункт ВСУ

скриншот из видео Артиллеристы Центрального военного округа, работающие на РСЗО "Град", сорвали попытку украинских националистов произвести ротацию войск и уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Серебрянского лесничества в зоне проведения спецоперации.
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