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Артиллеристы "Града" сорвали ротацию и уничтожили опорный пункт ВСУ

Артиллеристы "Града" сорвали ротацию и уничтожили опорный пункт ВСУ

скриншот из видео Артиллеристы Центрального военного округа, работающие на РСЗО "Град", сорвали попытку украинских националистов произвести ротацию войск и уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Серебрянского лесничества в зоне проведения спецоперации.

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