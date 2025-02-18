Bloomberg: Рубио заявил союзникам в Европе о сохранении санкций против России

Для начала необходимо урегулировать конфликт на Украине Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа планирует сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию украинского конфликта.