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МОСИНФОРМ

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Столичные врачи спасли пациентку, которая заразилась от инфицированных птиц

Столичные врачи спасли пациентку, которая заразилась от инфицированных птиц

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы в своем Телеграм-канале рассказала о необычном случае, когда пациентку пришлось лечить от орнитоза — это инфекция, которой человек может заразиться при контакте с больными птицами.

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