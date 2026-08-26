Столичные врачи спасли пациентку, которая заразилась от инфицированных птиц

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы в своем Телеграм-канале рассказала о необычном случае, когда пациентку пришлось лечить от орнитоза — это инфекция, которой человек может заразиться при контакте с больными птицами.
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