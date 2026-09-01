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Галактионов о неудачах «Локо»: «Игроки ощущают многие нюансы, которые происходят внутри команды и за ее пределами»

Галактионов о неудачах «Локо»: «Игроки ощущают многие нюансы, которые происходят внутри команды и за ее пределами»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от «Акрона» (0:0, 4:5 — по пенальти) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России высказался о черной полосе клуба.

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