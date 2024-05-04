Ксения Собчак не смогла сдержаться, чтобы не заступиться за Настю Ивлееву

Ведущая и журналистка Ксения Собчак считает, что все кто пишет блогеру гадости сами не святые. Накануне Настя Ивлеева дала большое интервью, где рассказала о своей жизни после скандала с «голой вечеринкой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии