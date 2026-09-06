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Массированная атака на Рязань: уничтожены более 50 БПЛА, пострадал человек

Массированная атака на Рязань: уничтожены более 50 БПЛА, пострадал человек

РЯЗАНЬ, 6 сентября, ФедералПресс. Прошедшей ночью и утром 6 сентября киевский режим произвел массированную атаку на Рязанскую область.

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