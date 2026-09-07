Латвия введет 300% пошлину на российское зерно

Правительство Латвии планирует установить 300-процентную пошлину на зерновые грузы, поступающие из России и Белоруссии, а также на их обработку.
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