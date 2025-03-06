📹⚡️Высокомобильный 40-мм зенитно-артиллерийский комплекс Tridon Mk2 с программируемыми снарядами способна поражать маломаневренные и не изменяющие курс воздушные цели на дальности до 12 км.
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📹⚡️Высокомобильный 40-мм зенитно-артиллерийский комплекс Tridon Mk2 с программируемыми снарядами способна поражать маломаневренные и не изменяющие курс воздушные цели на дальности до 12 км.