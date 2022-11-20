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Аарон Несмит поскользнулся после душа от одноклубников на площадке

Аарон Несмит поскользнулся после душа от одноклубников на площадке

Форвард «Индианы» Аарон Несмит поскользнулся на мокром паркете после того, как партнеры по команде устроили ему душ из бутылок во время послематчевого интервью.

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