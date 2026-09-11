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«Металлург» выиграл 3-й матч подряд – 3:2 с «Ак Барсом» по буллитам. Силантьев сравнял счет за 9 секунд до конца 3-го периода

« Ак Барс » уступил « Металлургу » (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Нападающий магнитогорцев  Дмитрий Силантьев сравнял счет за 9 секунд до конца 3-го периода.

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