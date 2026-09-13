Погода в Краснодарском крае на неделю с 14 по 20 сентября

Погода в Краснодарском крае на неделю с 14 по 20 сентябряКубань в сентябре — это продолжение лета, но осень уже напоминает о себе.
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