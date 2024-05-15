"Бьют из-за фамилии и выселяют из своих домов": таджики жалуются на травлю в России

ну обнародовали же документ, что вся эта мигрантская шушера завезена в Россию по приказу из лондона и вашингтона и с помощь. расейских пидорасов сидящих во власти. Спасают их от нищеты в таджикиях и киргизиях усаживая на наши шеи. Путину как показывают события похер, что происходит в стране. У него миговые думы, как спасти доллар и сша.

Светлана Ефименко

Я ЗАДАЮСЬ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ВОПРОСОМ. ПОЧЕМУ ОНИ ВО ВСЕХ ГРЕХАХ ВИНЯТ НАС русских?! почему они не предъявляют притензии своему правительству и не бастуют по поводу что нет работы, нет пособий по безработице,не строится предприятия чтоб была всем работа!детские не получают? а почему все должна давать им бесплатно образование детей рожать бесплатно,7 да много чего?! привыкли в советское время что РОССИЯ всем помагала безвозмездно а мы жили в нищете!😂😂