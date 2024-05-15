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"Бьют из-за фамилии и выселяют из своих домов": таджики жалуются на травлю в России

"Бьют из-за фамилии и выселяют из своих домов": таджики жалуются на травлю в России

Интересная жизнь с Vera Star Выходцы из Таджикистана, причем как с таджикскими, так и российскими паспортами, а вместе с ними и все остальные трудовые мигранты из Средней Азии, сегодня массово жалуются на очередной всплеск откровенной неприязни к ним после того как 10 мая в Санкт-Петербурге водитель-таджик утопил семь пассажиров автобуса в реке Мойка.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
ну обнародовали же документ, что вся эта мигрантская шушера завезена в Россию по приказу из лондона и вашингтона и с помощь. расейских пидорасов сидящих во власти. Спасают их от нищеты в таджикиях и киргизиях усаживая на наши шеи. Путину как показывают события  похер, что происходит в стране. У него миговые думы, как спасти доллар и сша.
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3 час.
Светлана Ефименко
Я ЗАДАЮСЬ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ВОПРОСОМ. ПОЧЕМУ ОНИ ВО ВСЕХ ГРЕХАХ ВИНЯТ НАС русских?! почему они не предъявляют притензии своему правительству и не бастуют по поводу что нет работы, нет пособий по безработице,не строится предприятия чтоб была всем работа!детские не получают? а почему все должна давать им бесплатно образование детей рожать бесплатно,7 да много чего?! привыкли в советское время что РОССИЯ всем помагала безвозмездно а мы жили в нищете!😂😂
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2 час.
александр перминов
Гнать эту нечисть больную , это не исправимая АУЛЬНАЯ мразь.Забыли 90 как русских выжигали убивали целыми семьями.БУМЕРАНГ сработает
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1 час.

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