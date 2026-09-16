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Пятый канал

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Париж в протестах: десятки тысяч полицейских вышли на улицы столицы Франции

Париж в протестах: десятки тысяч полицейских вышли на улицы столицы Франции

От неудобных вопросов не удалось скрыться Макрону, которого уже назвали «президентом катастрофы». Францию охватили массовые протесты из-за роста цен на топливо, сокращения зарплат и социальных гарантий.

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