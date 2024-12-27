"Были под гипнозом?" Экс-глава "Жилфонда Барнаул" Авдюхина высказалась об агентстве

Авдюхина сказала, что "Жилфонд Барнаул" должен был сразу выплатить деньги пострадавшим клиентам, а также отметила, что в случае мошенничества сотрудники агентства бы сразу заметили неладное 25 декабря 2024 года в Индустриальном районном суде состоялся очередной суд по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной.