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Zero Hedge

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J-50 Designers Reveal "Leapfrog" Technology For China's Next-Gen Stealth Fighter

J-50 Designers Reveal "Leapfrog" Technology For China's Next-Gen Stealth Fighter

J-50 Designers Reveal "Leapfrog" Technology For China's Next-Gen Stealth Fighter China’s next-generation combat aircraft will be able to fly by themselves if a pilot loses consciousness, navigate without satellite signals and operate in self-reorganising large drone formations.

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