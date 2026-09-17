J-50 Designers Reveal "Leapfrog" Technology For China's Next-Gen Stealth Fighter China’s next-generation combat aircraft will be able to fly by themselves if a pilot loses consciousness, navigate without satellite signals and operate in self-reorganising large drone formations.
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