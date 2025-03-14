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«Он святой». Жители деревни в Европе поставили памятник русскому солдату

«Он святой». Жители деревни в Европе поставили памятник русскому солдату

.Памятник установлен прямо у старинной церкви (1789 года постройки), и виден издалека. Наверху, в окружении голубей, изображена фуражка с красной звездой.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Все-таки венгры, при всех их особенностях, выглядят куда пристойнее болгар
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12 час.
Владимир Алтайцев
Какой-то  мрази  не нравится  правда  про  убитый  СССР  и про Гаранта, облившего помоями  убитую страну. Так покажи  харю, урод.
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11 час.
ИА
Ирина Александровна
правильно сказано
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11 час.
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