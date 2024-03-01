Госчиновники оспаривают злоупотребления SEC в судебном процессе против криптобиржи Kraken

Восемь генеральных прокуроров США выступили соавторами критики, утверждающей, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) превысила свою нормативную юрисдикцию в своем судебном иске против криптовалютной биржи Kraken.
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