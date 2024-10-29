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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ширер об «МЮ»: «Исходя из селекции за последние несколько лет и количества потраченных денег, большого прогресса не видно» 

«Исходя из селекции за последние несколько лет и количества потраченных денег, большого прогресса не видно.

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