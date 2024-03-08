Без названия

Газета L'Indépendant, ссылаясь на главу французской партии коммунистов Фабьена Русселя, сообщила, что лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может ввести войска на Украину при наступлении РФ на Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии