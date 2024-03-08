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  • Алексей Васильев
    Дурдом. В Москве, конечно, в метро пасутся и полиция и росгвардия (в основном довольно таки смазливая, никак не пойму...Похоже, война нач...
  • Евгений
    Наоборот. Саксы танцуют под дудку пиндосов. Несмотря на то что пиндосами "руководит" человек с деменцией)))Похоже, война нач...
  • Генрих
    Пиндосы - грязные, тупые твари, танцующие под дудку британцев.Похоже, война нач...

Без названия

Без названия

Газета L'Indépendant, ссылаясь на главу французской партии коммунистов Фабьена Русселя, сообщила, что лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может ввести войска на Украину при наступлении РФ на Киев.

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