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Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта через границу

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что Пограничная служба Литвы прекратила взаимодействие с белорусской стороной для обеспечения бесперебойного трансграничного движения.

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