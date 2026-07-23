В Тульской области водитель Renault погиб после столкновения с BMW

Утром 22 июля на 77-м километре автодороги Чернь — Медведки в Каменском районе 60-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», предположительно потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу.
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