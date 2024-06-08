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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Лацио» против отставки Тудора и назначения Барони из «Вероны»: «Мы устали от диктатуры и не заслуживаем такого руководства. Готовьтесь к самой крупной акции протеста в спорте, которую видел Рим»

Ранее римский клуб объявил об отставке Игора Тудора с поста главного тренера. Ожидается, что Марко Барони возглавит «Лацио».

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