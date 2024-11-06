Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о распаде правящей коалиции

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП).
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