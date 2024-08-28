Экс-чиновницу Белгородской области обвинили в попытке теракта по заказу Украины

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук, а также ее подельник Александр Холодков обвиняются в пособничестве террористической деятельности в интересах их украинских кураторов.
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