В Пермском крае «Поезд безопасности» завершил свое путешествие

В Чусовом сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при территориальном ОВД, инспектором по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции и представителем РЖД провели профилактическое мероприятие «Поезд безопасности» в детском оздоровительном лагере, где сейчас проходит профильная смена с участием волонтеров из «Движения первых».