Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Зеленского призвали уйти в отставку ради Украины

Зеленского призвали уйти в отставку ради Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти в отставку ради мира в стране, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Комментарии
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Сергей
Какая, на.., отставка?!?!!? В БОЧКУ с РАСТВОРОМ живьем закатать!!!! И запустить в ссаноматрасию морем!
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20 час.
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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20 час.

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