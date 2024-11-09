Глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти в отставку ради мира в стране, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Зеленского призвали уйти в отставку ради Украины
Комментарии
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Сергей
Какая, на.., отставка?!?!!? В БОЧКУ с РАСТВОРОМ живьем закатать!!!! И запустить в ссаноматрасию морем!
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20 час.
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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20 час.
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