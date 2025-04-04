Анастасия Хомицкая: "Чтобы стать прима-балериной, нужно много работать"

Чтобы достичь высоких результатов в балете и стать прима-балериной нужно много работать самостоятельно, выделяться, пройти все пути, чтобы суметь драматически пронести весь спектакль, рассказать зрителю историю.
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