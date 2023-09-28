Собчак успела дотянуться и до Кадырова! Что он ей сказал?

Erl Schweizer

В царской России вроде бы был метод отстранения от популизма таких лиц как Собчак, метод был краток: "Не пущать". К сожалению в сегодняшнем кинематографе, в СМИ, на телевидении совершенно не заметен рутинный мониторинг по признакам уровня профессионализма, компетентности, перспективности, уровня личностных, а не смонтированных способностей и умений: все места заняты корпоративными дельцами, дружною толпой закрывающим честную профессиональную конкуренцию. Если добавить к этому еще и покровительство сильных мира сего, то крышка "не пущать конкурентов" захлопывается наглухо.