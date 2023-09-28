Выскчка всея Руси, живущая не известно где, которая терпеть не может Россию, но зарабатывающая на рашке деньги, успела влезть со своими новостями и в семью Кадырова.
Собчак успела дотянуться и до Кадырова! Что он ей сказал?
Комментарии
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VORON VoronS
Она не знает своего места!!! Это не журналистика, это отсутствие Хорошего воспитания.. с детства!
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9 час.
Анатолий Анатольев
Пора лошадку на мост вести!!!
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9 час.
Erl Schweizer
В царской России вроде бы был метод отстранения от популизма таких лиц как Собчак, метод был краток: "Не пущать". К сожалению в сегодняшнем кинематографе, в СМИ, на телевидении совершенно не заметен рутинный мониторинг по признакам уровня профессионализма, компетентности, перспективности, уровня личностных, а не смонтированных способностей и умений: все места заняты корпоративными дельцами, дружною толпой закрывающим честную профессиональную конкуренцию. Если добавить к этому еще и покровительство сильных мира сего, то крышка "не пущать конкурентов" захлопывается наглухо.
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8 час.
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