Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Собчак успела дотянуться и до Кадырова! Что он ей сказал?

Собчак успела дотянуться и до Кадырова! Что он ей сказал?

Выскчка всея Руси, живущая не известно где, которая терпеть не может Россию, но зарабатывающая на рашке деньги, успела влезть со своими новостями и в семью Кадырова.

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Комментарии
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VORON VoronS
Она не знает своего места!!! Это не журналистика, это отсутствие Хорошего воспитания.. с детства!
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9 час.
Анатолий Анатольев
Пора лошадку на мост вести!!!
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9 час.
Erl Schweizer
В царской России вроде бы был метод отстранения от популизма таких лиц как Собчак, метод был краток: &quot;Не пущать&quot;. К сожалению в сегодняшнем кинематографе, в СМИ, на телевидении совершенно не заметен рутинный мониторинг по признакам уровня профессионализма, компетентности, перспективности, уровня личностных, а не смонтированных способностей и умений: все места заняты корпоративными дельцами, дружною толпой закрывающим честную профессиональную конкуренцию. Если добавить к этому еще и покровительство сильных мира сего, то крышка &quot;не пущать конкурентов&quot; захлопывается наглухо.
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8 час.

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