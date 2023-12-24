Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал важную победу над британцем Линдоном Артуром, защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и завоевав титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO).
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