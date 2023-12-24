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Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал важную победу над британцем Линдоном Артуром, защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и завоевав титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO).

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