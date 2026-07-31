РФ призвала обеспечить безопасность судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе

Замглавы МИД РФ Александр Алимов и посол Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммед ас-Садхан провели встречу, в ходе которой подчеркнули важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
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