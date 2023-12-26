Секвойядендрон, растущий у входа в Никитский ботанический сад, украсят новогодними игрушками

В Никитском ботаническом саду в 7-й раз организуют акцию «Нарядим секвойядендрон вместе!». Фото: пресс-служба Никитского ботсадаЗавтра, 27 декабря, в 10 часов будут украшать новогодними игрушками, сделанными руками детей, секвойядендрон, растущий у главного входа в сад.
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