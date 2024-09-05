Банда бездомных вооружённых мигрантов награбила в Москве миллионы рублей

вл

валерий лисицын

И что? Всё закончится тем, что посадят ненадолго и года через два-три отпустят. Либо по "болезни" либо за хорошее поведение , а проще говоря, сунут денег кому надо и всё. Снова гуляй Махмуд, твори что хочешь , это же Россия. Тут можно. Если бы знали эти твари что им будет дырка в башке не осмелились бы. Всё наглее и наглее в наших городах творится беспредел этих пришельцев.