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Банда бездомных вооружённых мигрантов награбила в Москве миллионы рублей

Банда бездомных вооружённых мигрантов награбила в Москве миллионы рублей

Шесть бандитов нападали на людей, перевозивших деньги наличными. Им удалось ограбить несколько человек минимум на 43 миллиона рублей.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
И что? Всё закончится тем, что посадят ненадолго и года через два-три отпустят. Либо по &quot;болезни&quot; либо за хорошее поведение , а проще говоря, сунут денег кому надо и всё. Снова гуляй Махмуд, твори что хочешь , это же Россия. Тут можно. Если бы знали эти твари что им будет дырка в башке не осмелились бы. Всё наглее и наглее в наших городах творится беспредел этих пришельцев.
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