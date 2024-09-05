Шесть бандитов нападали на людей, перевозивших деньги наличными. Им удалось ограбить несколько человек минимум на 43 миллиона рублей.
Банда бездомных вооружённых мигрантов награбила в Москве миллионы рублей
Комментарии
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вл
валерий лисицын
И что? Всё закончится тем, что посадят ненадолго и года через два-три отпустят. Либо по "болезни" либо за хорошее поведение , а проще говоря, сунут денег кому надо и всё. Снова гуляй Махмуд, твори что хочешь , это же Россия. Тут можно. Если бы знали эти твари что им будет дырка в башке не осмелились бы. Всё наглее и наглее в наших городах творится беспредел этих пришельцев.
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