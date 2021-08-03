Русских Донбасса убивают. Почему Кремль молчит?

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаРусских Донбасса убивают. Почему Кремль молчит?Новые жертвы гражданской войны на Украине — обладатели паспортов РФ Илья Сергеев Фото: AP/TASS Фронтовая сводка за 31 июля.Вернуться к статье158НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьodyssey2006 odyssey2007Да, это правда , российский президент не защищает своих граждан в Донбассе. И помощи мало предоставляет, всё вяло как-то по Украине. Слив какой-то. Объяснений нет.ГГеннадийДа, вяло! Всё чего-то выжидаем, присматриваемся. А они нас считают агрессором! И сделают Всё, чтобы, мягко говоря, напакостить. Сколько ж можно ждать и терпеть это дебильное руководство у нашего "братского соседа". Ведь мы дождёмся, потом уже будет гораздо больше жертв с обеих сторон!!!степан дуновВы правы , творится что то необъяснимое и очень похожее на предательство.Сергей РоссиСразу надо было решать. Зачем тормознули и довели до этого состояния знает один ПутинАалександрПока идет политика выжидания украинская армия не стоит на месте! скоро их ракеты реально смогут долететь до Москвы. А там и грязную бомбу сотворят укробандиты!ажуван гилязовПо обстрелам Донецка и Луганска решения принимаются очевидно в Киеве, в Раде. Я не раз предлагал долбануть по раде во время заседания, по офису Зеленского, и всё враз прекратится.степан дуновВсе кипит в душе, чем объяснить такое поведение Российского руководства ?Александр КуксенкоПлешивая падла, хуже Трампа.Наталья Суржик (Пономаренко)У Российского президента под ответственностью самая большая по территории страна мира, страна сложная, многонациональная, с разной религией и культурой. Любое непродуманное или несвоевременное действие прежде всего ударит по населению. И тогда все, кто сегодня готов "вдарить по украм" начнут вопить: " Чем думал президент, когда принимал такое решение". Да. Очень хочется врезать гадам, но, увы, очевидно, этот шаг ещё впереди. До боли в сердце жаль людей и защитников Донбасса. Думаю, что возмездие настигнет Украину уже осенью этого года и продолжит её долбать. Украина развяжет войну внутри себя и сама себя начнет сжирать. А тут и подоспеют соседи)Венгрия, Польша, Румыния), которые отхватят часть территории страны. А дальше наступит время страны НОВОРОССИЯММарияПолностью согласна. Добавлю, что автор подзуживает, давит на эмоции с единственной целью - вызвать недовольство Путиным. Но, слава Богу, у Путина трезвый ум. Идёт война. Он вынужден выбирать ситуацию с наименьшими жертвами. Долбануть по Украине? Это миллионы жертв. Такого подарка пиндосам Путин не сделает никогда. Он мудрый политик и действует в интересах России. Поэтому подавляющее большинство россиян его и поддерживает. Сталин тоже брал Берлин не в 41г., а тогда, когда это стало ВОЗМОЖНЫМ! Ещё не вечер!ГГеннадий"Сталин тоже брал Берлин не в 41г., а тогда, когда это стало ВОЗМОЖНЫМ!" - БРЕД! Вы в школе историю учили или хотя бы ... А, что тут скажешь...НРНаталья РаскинаОчень грустно.Вот у кого российские "простите нас"должны просить прощения.Владимир ГерасимовВ Конституции написан что страна должна бороться за соотечественника где бы он не находился.А тут под носом убивают.Нужно хохлам дать по сопатке при каждом обстреле с их стороны.МЫ всё равно враги номер один для Америки и Запада.Как говорят попал в волчью стаю по волчьи и вой.Роман ВВсе, о чем предупреждал Стрелков, и др. разумные патриоты, все сбывается. Путинская, олигархическая, феодально-буржуазная РФ, не способна и не желает защищать своих граждан. Уже не говорю про русских людей. Защита русских, в путинской РФ, это крамола.А2Александр 24Интересно! Грузию смогли принудить к миру,а чем Украина отличается? Тем более,мы ГАРАНТЫ минских соглашений,т.е. ОБЯЗАНЫ выполнить пункт о прекращении огня и разведении войск. И правильно нас Запад критикует за то,что мы не выполняем минские соглашения. И не выполняем! Всё бормочем,что мы не стороны конфликта. Жалкое оправдание. Мы обязаны "ПОМОЧЬ" хохлам выполнить эти соглашения,нанеся удары авиацией по крупным орудийным целям,смешать их передний край с землёй и отбросить на согласованные ранее километры. А теперь,выдав сотни тысяч российских паспортов,разве мы не стали стороной конфликта? Убивают наших граждан,а наша власть всё бормочет о братском народе,который ненавидит нас, и уже давно,всей душой. Ну,и доколе?Комментировать
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