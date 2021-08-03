БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русских Донбасса убивают. Почему Кремль молчит?

Русских Донбасса убивают. Почему Кремль молчит?

Новые жертвы гражданской войны на Украине — обладатели паспортов РФ Илья Сергеев Фото: AP/TASS Фронтовая сводка за 31 июля.

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odyssey2006 odyssey2007
Да, это правда , российский президент не защищает своих граждан в Донбассе. И помощи мало предоставляет, всё вяло как-то по Украине. Слив какой-то. Объяснений нет.
Геннадий
Да, вяло! Всё чего-то выжидаем, присматриваемся. А они нас считают агрессором! И сделают Всё, чтобы, мягко говоря, напакостить. Сколько ж можно ждать и терпеть это дебильное руководство у нашего "братского соседа". Ведь мы дождёмся, потом уже будет гораздо больше жертв с обеих сторон!!!
степан дунов
Вы правы , творится что то необъяснимое и очень похожее на предательство.
Сергей Росси
Сразу надо было решать. Зачем тормознули и довели до этого состояния знает один Путин
александр
Пока идет политика выжидания украинская армия не стоит на месте! скоро их ракеты реально смогут долететь до Москвы. А там и грязную бомбу сотворят укробандиты!
ажуван гилязов
По обстрелам Донецка и Луганска решения принимаются очевидно в Киеве, в Раде. Я не раз предлагал долбануть по раде во время заседания, по офису Зеленского, и всё враз прекратится.
степан дунов
Все кипит в душе, чем объяснить такое поведение Российского руководства ?
Александр Куксенко
Плешивая падла, хуже Трампа.
Наталья Суржик (Пономаренко)
У Российского президента под ответственностью самая большая по территории страна мира, страна сложная, многонациональная, с разной религией и культурой. Любое непродуманное или несвоевременное действие прежде всего ударит по населению. И тогда все, кто сегодня готов "вдарить по украм" начнут вопить: " Чем думал президент, когда принимал такое решение". Да. Очень хочется врезать гадам, но, увы, очевидно, этот шаг ещё впереди. До боли в сердце жаль людей и защитников Донбасса. Думаю, что возмездие настигнет Украину уже осенью этого года и продолжит её долбать. Украина развяжет войну внутри себя и сама себя начнет сжирать. А тут и подоспеют соседи)Венгрия, Польша, Румыния), которые отхватят часть территории страны. А дальше наступит время страны НОВОРОССИЯ
Мария
Полностью согласна. Добавлю, что автор подзуживает, давит на эмоции с единственной целью - вызвать недовольство Путиным. Но, слава Богу, у Путина трезвый ум. Идёт война. Он вынужден выбирать ситуацию с наименьшими жертвами. Долбануть по Украине? Это миллионы жертв. Такого подарка пиндосам Путин не сделает никогда. Он мудрый политик и действует в интересах России. Поэтому подавляющее большинство россиян его и поддерживает. Сталин тоже брал Берлин не в 41г., а тогда, когда это стало ВОЗМОЖНЫМ! Ещё не вечер!
Геннадий
"Сталин тоже брал Берлин не в 41г., а тогда, когда это стало ВОЗМОЖНЫМ!" - БРЕД! Вы в школе историю учили или хотя бы ... А, что тут скажешь...
Наталья Раскина
Очень грустно.Вот у кого российские "простите нас"должны просить прощения.
Владимир Герасимов
В Конституции написан что страна должна бороться за соотечественника где бы он не находился.А тут под носом убивают.Нужно хохлам дать по сопатке при каждом обстреле с их стороны.МЫ всё равно враги номер один для Америки и Запада.Как говорят попал в волчью стаю по волчьи и вой.
Роман В
Все, о чем предупреждал Стрелков, и др. разумные патриоты, все сбывается. Путинская, олигархическая, феодально-буржуазная РФ, не способна и не желает защищать своих граждан. Уже не говорю про русских людей. Защита русских, в путинской РФ, это крамола.
Александр 24
Интересно! Грузию смогли принудить к миру,а чем Украина отличается? Тем более,мы ГАРАНТЫ минских соглашений,т.е. ОБЯЗАНЫ выполнить пункт о прекращении огня и разведении войск. И правильно нас Запад критикует за то,что мы не выполняем минские соглашения. И не выполняем! Всё бормочем,что мы не стороны конфликта. Жалкое оправдание. Мы обязаны "ПОМОЧЬ" хохлам выполнить эти соглашения,нанеся удары авиацией по крупным орудийным целям,смешать их передний край с землёй и отбросить на согласованные ранее километры. А теперь,выдав сотни тысяч российских паспортов,разве мы не стали стороной конфликта? Убивают наших граждан,а наша власть всё бормочет о братском народе,который ненавидит нас, и уже давно,всей душой. Ну,и доколе?

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