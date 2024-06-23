Авария на дамбе перекрыла движение транспорта

Проехать можно только по средней полосе Сегодня, 23 июня, около 4:15, на дамбе в Петербурге произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.