В Подмосковье произошла совершенно невероятная ситуация. К девушке подъехал на дорогом джипе кавказец с ребёнком на заднем сиденье.
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В Подмосковье произошла совершенно невероятная ситуация. К девушке подъехал на дорогом джипе кавказец с ребёнком на заднем сиденье.
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