Президент США Байден признал, что не ведет прения «так хорошо, как раньше»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден признал, что не ведет прения «так хорошо, как раньше». Соответствующее заявление Байден сделал, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, информирует Reuters.
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