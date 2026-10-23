© Stephanie Lecocq/ReutersТурецкий журналист Бурак Эрен на своей странице в социальной сети X указал на опасность, связанную с российским полузащитником Алексеем Батраковым и его переходом в стамбульский клуб.
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